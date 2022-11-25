Три человека погибли в результате поножовщины в Подмосковье

Три человека погибли в результате бытовых разборок в подмосковных Луховицах. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, компания распивала спиртные напитки, когда один из участников вечеринки схватился за нож.

Погибшие — женщина 1987 года рождения и двое мужчин 1980 и 1961 года рождения, — сообщил источник телеканала.

По имеющимся данным, подозреваемый в убийстве задержан. С ним работают оперативники и криминалисты. Выясняется, что сподвигло мужчину на совершение преступления. Отмечается, что ссора случилась на фоне чрезмерного употребления спиртного.

Ранее сообщалось, что на складе интернет-маркетплейса Ozon в подмосковном городе Пушкино произошла массовая драка между мигрантами. По данным СМИ, один человек получил ножевое ранение в поясницу: 24-летнего пострадавшего по имени Парвиз госпитализировали. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем.