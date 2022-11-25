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44 минуты назад

В Екатеринбурге пострадали два человека при стрельбе в бизнес-центре

ТАСС

Во время стрельбы в бизнес-центре "Манхэттен" в Екатеринбурге пострадали два человека, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-группе городского УМВД.

Стрельба произошла в торговом центре в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №1 около 21:30 (19:30 мск). На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту", - сказали в полиции.

В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что в результате происшествия пострадали два человека.

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