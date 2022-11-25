Стрельба произошла в торговом центре в Екатеринбурге

Во время стрельбы в бизнес-центре "Манхэттен" в Екатеринбурге пострадали два человека, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-группе городского УМВД.
"Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №1 около 21:30 (19:30 мск). На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту", - сказали в полиции.
В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что в результате происшествия пострадали два человека.