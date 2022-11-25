Стрельба произошла в торговом центре в Екатеринбурге

"Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №1 около 21:30 (19:30 мск). На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту", - сказали в полиции.