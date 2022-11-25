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1 час назад

Чиновница рассказала Путину о гибели сына на спецоперации

Lenta.ru

Зампред правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк рассказала президенту России Владимиру Путину о гибели сына в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновница рассказала Путину о гибели сына на спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам чиновницы, ее 26-летний сын Андрей Ковтун находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации. 10 августа он отправился на помощь разведывательной группе, попавшей в засаду в районе села Спорное Донецкой народной республики (ДНР). «Рванул помогать ребятам, прикрыл это направление огня своей БМП и собой. Саперов он спас.

Сам Андрей погиб, но благодаря ему живы ребята», — рассказала Костюк Путину в рамках встречи президента с матерями участников спецоперации. Она добавила, что у погибшего остались жена и сын.

Костюк также подчеркнула, что матери военных, погибших в зоне СВО, должны ценить подвиги своих детей и продолжать жить.

Мать другого военнослужащего, обращаясь к Путину, поделилась, что с ужасом ждет, что ее 17-летнего сына мобилизуют после достижения им совершеннолетия. Президент ответил ей фразой: «Не надо, не надо, нам хватит». Он добавил, что и старшему сыну россиянки пора вернуться домой.

Ранее Путин заявил, что погибшие во время спецоперации военные отдали жизнь за Россию.

Происшествия,СВО,Владимир Путин,
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