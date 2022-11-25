Бизнесмена Трабера избили в самолете

По данным телеканала, на 72-летнего бизнесмена напал 35-летний пассажир. Между ними произошла словесная перепалка, которая в итоге переросла в драку. Пассажир несколько раз ударил Трабера по голове и лицу, а также угрожал убийством. Мужчин разняли бортпроводники. Пассажира им пришлось отсадить от бизнесмена в хвостовую часть самолета.