В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Бизнесмена Трабера избили в самолете

Елена Прошина

Пассажир самолета рейсом МоскваСанкт-Петербург избил бизнесмена Илью Трабера. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Бизнесмена Трабера избили в самолете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, на 72-летнего бизнесмена напал 35-летний пассажир. Между ними произошла словесная перепалка, которая в итоге переросла в драку. Пассажир несколько раз ударил Трабера по голове и лицу, а также угрожал убийством. Мужчин разняли бортпроводники. Пассажира им пришлось отсадить от бизнесмена в хвостовую часть самолета.

Отмечается, что члены экипажа не стали сообщать о случившемся в полицию. Трабер также самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и перелом пальца.

На данный момент полиция разыскивает пассажира, избившего бизнесмена.

Известно, что Трабер является одним из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга.

Происшествия,Илья Трабер,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители