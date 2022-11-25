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8 минут назад

Российская учительница годами избивала палкой и оскорбляла ученика у доски

Lenta.ru

В российской гимназии учительница начальных классов несколько лет избивала ученика палкой и оскорбляла его у доски перед другими детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Российская учительница годами избивала палкой и оскорбляла ученика у доски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первые четыре класса мальчик отучился в гимназии №16 в Карачаево-Черкесии. Все это время ребенок терпел унижения от учительницы, которая назвала его ябедой после того, как он рассказал о происходящем семье.

«Меня палками била учительница, по голове била, когда я к доске выходил, меня обзывали», — описал мальчик отношения с преподавателем и одноклассниками.

В пятом классе родители решили перевести ребенка в другую школу и сменили место жительства.

Ранее сообщалось, что учительница из Удмуртии заставляла детей ставить одноклассника коленями на горох и издеваться над ним. Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ сроком на 220 часов.

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