Российская учительница годами избивала палкой и оскорбляла ученика у доски

В российской гимназии учительница начальных классов несколько лет избивала ученика палкой и оскорбляла его у доски перед другими детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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Первые четыре класса мальчик отучился в гимназии №16 в Карачаево-Черкесии. Все это время ребенок терпел унижения от учительницы, которая назвала его ябедой после того, как он рассказал о происходящем семье.

«Меня палками била учительница, по голове била, когда я к доске выходил, меня обзывали», — описал мальчик отношения с преподавателем и одноклассниками.

В пятом классе родители решили перевести ребенка в другую школу и сменили место жительства.