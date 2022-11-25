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19 минут назад

Пожар в московском ТЦ «Елоховский пассаж» потушили

Lenta.ru

Пожар, возникший в торговом центре «Елоховский пассаж» на улице Бауманская, потушили на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщили в управлении МЧС по городу, пишет РИА Новости.

Пожар в московском ТЦ «Елоховский пассаж» потушили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 15.16 пожар ликвидирован на площади порядка 20 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, возгорание произошло на первом этаже ТЦ. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало. В агентстве отметили, что Басманная межрайонная прокуратура займется выяснением обстоятельств произошедшего.

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