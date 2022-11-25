Пожар в московском ТЦ «Елоховский пассаж» потушили

Пожар, возникший в торговом центре «Елоховский пассаж» на улице Бауманская, потушили на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщили в управлении МЧС по городу, пишет РИА Новости.
«В 15.16 пожар ликвидирован на площади порядка 20 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, возгорание произошло на первом этаже ТЦ. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало. В агентстве отметили, что Басманная межрайонная прокуратура займется выяснением обстоятельств произошедшего.