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50 минут назад

Губернатор Белгородской области Гладков рассказал об обстреле сел Старый Хутор и Бирюч

Газета.Ruиещё 4

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что села Старый Хутор и Бирюч подверглись минометному обстрелу, никто из жителей населенных пунктов не пострадал.

Губернатор Белгородской области рассказал об обстреле сел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате обстрела сел Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа пострадавших нет», — написал Гладков.

Как рассказал губернатор, в двух частных домовладениях в результате обстрела были выбиты окна, пострадали кровли домов и заборы, также есть разрушения у хозяйственных построек.

Помимо этого, было повреждено здание Дома культуры, у которого выбиты окна и посечена кровля.

Он отметил, что оперативные службы находятся на месте и продолжают подомовой обход территории.

Обстрелу подвергся также поселок Ленинский Шебекинского городского округа. В результате удара был разрушен один частный жилой дом, сообщил Гладков и подчеркнул, что жертв нет.

Происшествия,СВО,Вячеслав Гладков,
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