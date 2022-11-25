Губернатор Белгородской области рассказал об обстреле сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что села Старый Хутор и Бирюч подверглись минометному обстрелу, никто из жителей населенных пунктов не пострадал.
«В результате обстрела сел Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа пострадавших нет», — написал Гладков.
Как рассказал губернатор, в двух частных домовладениях в результате обстрела были выбиты окна, пострадали кровли домов и заборы, также есть разрушения у хозяйственных построек.
Помимо этого, было повреждено здание Дома культуры, у которого выбиты окна и посечена кровля.
Он отметил, что оперативные службы находятся на месте и продолжают подомовой обход территории.
Обстрелу подвергся также поселок Ленинский Шебекинского городского округа. В результате удара был разрушен один частный жилой дом, сообщил Гладков и подчеркнул, что жертв нет.