Губернатор Белгородской области рассказал об обстреле сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что села Старый Хутор и Бирюч подверглись минометному обстрелу, никто из жителей населенных пунктов не пострадал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В результате обстрела сел Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа пострадавших нет», — написал Гладков.

Как рассказал губернатор, в двух частных домовладениях в результате обстрела были выбиты окна, пострадали кровли домов и заборы, также есть разрушения у хозяйственных построек.

Помимо этого, было повреждено здание Дома культуры, у которого выбиты окна и посечена кровля.

Он отметил, что оперативные службы находятся на месте и продолжают подомовой обход территории.