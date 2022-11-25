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1 час назад

Пожар произошел в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве

Елена Прошина

В столичном ТЦ «Елоховский пассаж» произошел пожар. Посетителей эвакуируют. Об этом пишет ТАСС.

«Поступило сообщение о возгорании в ТЦ "Елоховский пассаж" на Бауманской улице. Пожарные выехали по повышенному рангу сложности», - сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже. Люди эвакуируются, однако несколько человек оказались заблокированы в помещении горящего здания. Пожарные принимают меры по их спасению.

Ранее крупный пожар произошел на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве. Потушить возгорание удалось лишь только спустя девять часов. В результате происшествия погибли семь человек. В Следственном комитете РФ заявили, что причинами возгорания стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Экс-гендиректору «Ново Флоре» Анне Мачелюк предъявлено обвинение.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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