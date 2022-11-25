В столичном ТЦ «Елоховский пассаж» произошел пожар. Посетителей эвакуируют. Об этом пишет ТАСС.

«Поступило сообщение о возгорании в ТЦ "Елоховский пассаж" на Бауманской улице. Пожарные выехали по повышенному рангу сложности», - сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже. Люди эвакуируются, однако несколько человек оказались заблокированы в помещении горящего здания. Пожарные принимают меры по их спасению.