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1 час назад

Сбитая 17-летним подростком девушка скончалась в московской больнице

Никита Бородкин

В больнице скончалась девушка, которую вечером 24 ноября сбил 17-летний подросток в Москве. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, по уточненной информации, погибшей было 22 года.

Сбитая 17-летним подростком девушка скончалась в московской больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Действия подозреваемого подпадают под ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Дело передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет.

Напомним, что инцидент произошел поздним вечером на улице Красноярская. Молодой человек без водительских прав находился за рулем Toyota Corolla, когда наехал на девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как объяснил подросток правоохранителям, автомобиль он купил в начале ноября, скрыв от продавца свой возраст.

Происшествия,Следственный комитет,
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