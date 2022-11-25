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32 минуты назад

Киллер по ошибке расстрелял молодого мужчину у дома на севере Москвы

Lenta.ru

Киллер по ошибке расстрелял молодого мужчину у подъезда многоэтажки на севере Москвы. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает MK.RU.

Киллер по ошибке расстрелял молодого мужчину на севере Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, преступление было совершено примерно в 18:30 24 ноября на Солнечногорской улице. Когда к подъезду подошел жилец дома, гражданин Армении, на него набросился неизвестный в капюшоне и начал избивать. После этого преступник семь раз выстрелил в жертву и скрылся.

На место приехали полицейские и врачи. Стражи порядка обнаружили у подъезда травматический пистолет, два магазина от него, два резиновых шарика и семь стеклянных гильз. Истекающего кровью молодого человека доставили в больницу, у него диагностировали ранения головы, груди и живота. Медики провели операцию.

Киллера задержали по горячим следам — им оказался 45-летний уроженец Кавказа, зарегистрированный в Подмосковье. Он рассказал, что должен был убить другого человека, но ошибся. Сейчас сотрудники МВД выясняют, на кого он планировал напасть изначально.

Возбуждено дело о покушении на убийство.

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