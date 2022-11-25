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2 часа назад

Россиян обманом заманили в Камбоджу и потребовали выкуп за освобождение

Lenta.ru

Мошенники обманом заманили двух россиян в Камбоджу, обещая высокооплачиваемую работу, после чего незаконно удерживали их на «предприятии» и потребовали у близких выкуп за освобождение. Об этом «Ленте.ру» сообщило посольство России в Пномпене.

Россиян обманом заманили в Камбоджу и потребовали выкуп за освобождение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в издание обратилась супруга одного из россиян, сообщив, что ее мужа насильно удерживают в Камбодже мошенники. Эту информацию «Ленте.ру» подтвердили в посольстве. По словам дипломатов, двое россиян обратились в дипломатическое представительство 21 ноября и сообщили, что их незаконно удерживали в провинции Удомиентей неподалеку от камбоджийско-таиландской границы.

В посольстве заявили, что россияне стали жертвами мошеннической схемы, которой активно пользуются преступные группировки в приморском городе Сиануквиль и регионах, граничащих с Таиландом и Вьетнамом. Российским гражданам предложили высокооплачиваемую работу с оплатой жилья и перелета, но по прибытии заставили заниматься незаконной деятельностью. При этом «работодатели» не выпускали российских граждан с «предприятия» и вымогали деньги за досрочное расторжение заключенного с ними контракта.

«При содействии сил правопорядка Камбоджи и личном участии Генерального комиссара Национальной полиции уже 23 ноября удалось добиться освобождения соотечественников. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, в ближайшие дни они прибудут в Пномпень, откуда вылетят на Родину», — сообщили в посольстве.

В декабре 2021 года в Камбодже была похищена гражданка России Анастасия Шередько. Злоумышленником оказался гражданин Китая, с которым она познакомилась в соцсетях. Мужчина требовал от друзей девушки десять тысяч долларов за информацию о ее местонахождении, а позднее заявил, что «перепродал» ее другим людям. Испугавшись поднявшейся шумихи в российских и китайских СМИ, злоумышленники решили освободить девушку — спустя неделю после похищения Анастасию вернули домой.

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