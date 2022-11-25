СМИ: автомобиль взорвался возле здания администрации в Мариуполе

Вечером в четверг, 24 ноября, в районе здания администрации Мариуполя взорвался автомобиль. Как сообщает ТАСС со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР, в инциденте погиб один человек.
Машина находилась на улице Громовой. При проведении осмотра места происшествия правоохранители обнаружили останки мужчины. Личность погибшего удалось установить — им оказался 36-летний местный житель.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, что 3 октября в одном из домов Мариуполя произошел взрыв. Как отмечал глава городской Константин Иващенко, он произошел во время уборки мусора — он не исключал, что причиной могло стать взрывное устройство, оставленное украинскими диверсантами. В происшествии никто не пострадал.