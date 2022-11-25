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20 минут назад

Предмет, похожий на гранату, найден на парковке в Москве

Газета.Ru

Предмет, похожий на гранату найден в автомобиле на парковке в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Предмет, похожий на гранату, найден на парковке в Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В полицию поступил сигнал, что на парковке возле дома 31, корпус 1, по Алтуфьевскому шоссе найдена граната», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на место, где была обнаружена граната, прибыли сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, а также эксперты-взрывотехники. Обследовав местность, специалисты обнаружили на стоянке техцентра автомобиль, в салоне которого находится предмет, похожий на гранату. О дальнейших действиях служб не сообщается.

Происшествия,ФСБ,
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