Российский пенсионер убил и расчленил зашедшую проведать его соцработницу

По данным издания, трагедия разыгралась в поселке Рудный 23 ноября. В этот день 46-летняя сотрудница зашла проведать пожилого мужчину, но домой уже не вернулась. Обеспокоенная ее долгим отсутствием, сестра обратилась в полицию. Те начали поиск и, отследив перемещение женщины, заглянули в дом к пенсионеру. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы крови и свежую могилу. Как оказалось, пенсионер убил, расчленил и сжег останки жертвы перед захоронением.