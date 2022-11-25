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4 часа назад

Владельца кофеен «Правда кофе» задержали за нападение на полицейских

Никита Бородкин

Основатель сети кофеен «Правда кофе» Филипп Лейтер вместе с друзьями напал на полицейских в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 23 ноября рядом с бизнес-центром «Ямское Плаза».

Владельца кофеен «Правда кофе» задержали за нападение на полицейских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лейтес вместе с друзьями разбил стекло на входе в здание — все они находились в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли полицейские, которые попытались задержать мужчин, однако те оказали сопротивление. В результате одному правоохранителю сломали палец, а у второго врачи зафиксировали многочисленные ушибы в области головы и тела.

Лейтеса и трех его друзей в итоге удалось задержать. Правонарушителей доставили в отделение полиции, где на них составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве за разбитое стекло. Однако нападение на полицейских может обернуться уголовным делом — следственный комитет уже начал проверку по факту происшествия.

Происшествия,Следственный комитет,
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