Бразильянка забила до смерти мужа-тирана и заморозила его тело в холодильнике

В Бразилии страдавшая от домашнего насилия 40-летняя местная жительница забила до смерти своего супруга и заморозила его в холодильнике. Об этом сообщает издание Daily Star.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Инцидент произошел в городе Ласердополис. 21 ноября 2022 года женщина заявила в правоохранительные органы об убийстве своего мужа. После обысков тело мужчины нашли в холодильнике — оно было заморожено. По предварительной информации, жертва скончалась от травмы головы.