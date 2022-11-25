Бразильянка забила до смерти мужа-тирана и заморозила его тело в холодильнике

В Бразилии страдавшая от домашнего насилия 40-летняя местная жительница забила до смерти своего супруга и заморозила его в холодильнике. Об этом сообщает издание Daily Star.
Инцидент произошел в городе Ласердополис. 21 ноября 2022 года женщина заявила в правоохранительные органы об убийстве своего мужа. После обысков тело мужчины нашли в холодильнике — оно было заморожено. По предварительной информации, жертва скончалась от травмы головы.
Сама злоумышленница рассказала, что сперва хотела сбежать, но все-таки решила признаться. Она пояснила, что на протяжении 23 лет муж издевался над ней и избивал, а также регулярно насиловал.