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55 минут назад

Бразильянка забила до смерти мужа-тирана и заморозила его тело в холодильнике

Газета.Ru

В Бразилии страдавшая от домашнего насилия 40-летняя местная жительница забила до смерти своего супруга и заморозила его в холодильнике. Об этом сообщает издание Daily Star.

Бразильянка забила до смерти мужа-тирана и заморозила его тело в холодильнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в городе Ласердополис. 21 ноября 2022 года женщина заявила в правоохранительные органы об убийстве своего мужа. После обысков тело мужчины нашли в холодильнике — оно было заморожено. По предварительной информации, жертва скончалась от травмы головы.

Сама злоумышленница рассказала, что сперва хотела сбежать, но все-таки решила признаться. Она пояснила, что на протяжении 23 лет муж издевался над ней и избивал, а также регулярно насиловал.

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