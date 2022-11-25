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1 час назад

Россиянина осудили на 14 лет за финансирование терроризма на 2,4 миллиона рублей

Lenta.ruиещё 2

1-й Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя за финансирование запрещенной в России террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Россиянина осудили на 14 лет за финансирование терроризма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант собирал деньги на карту, после чего отправлял лицам, находящимся в розыске. Суммарно он перевел террористической организации 2,4 миллиона рублей. Отмечается, что осужденный являлся гражданином иностранного государства.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае ФСБ задержала иностранца за вербовку граждан в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

Происшествия,Катиба таухид валь-джихад,ФСБ,Исламское государство,
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