Россиянина осудили на 14 лет за финансирование терроризма

1-й Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя за финансирование запрещенной в России террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.