Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы

Мужчина устроил стрельбу на Солнечногорской улице в Москвы, один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По информации правоохранителей, злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, после чего скрылся. Предполагаемый стрелок задержан, указали в МВД.
«Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, мужчина 1977 года рождения доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства», — добавил источник агентства.