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1 час назад

Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы

Lenta.ruиещё 3

Мужчина устроил стрельбу на Солнечногорской улице в Москвы, один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации правоохранителей, злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, после чего скрылся. Предполагаемый стрелок задержан, указали в МВД.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, мужчина 1977 года рождения доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства», — добавил источник агентства.

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