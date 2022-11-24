Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы

Мужчина устроил стрельбу на Солнечногорской улице в Москвы , один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По информации правоохранителей, злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета, после чего скрылся. Предполагаемый стрелок задержан, указали в МВД.