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6 минут назад

Бывшего топ-менеджера российского банка арестовали за многомиллионную растрату

Lenta.ruиещё 2

Басманный суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера банка «Метрополь» Дениса Долотова по делу о растрате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд арестовал бывшего топ-менеджера российского банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-председателя правления банка заключили под стражу на срок, равный 1 месяцу 23 суткам, то есть до 15 января 2023 года, пояснили в суде.

По данным суда, Долотову вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет колонии.

Отмечается, что речь идет «о многомиллионной сумме растраты».

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Банк России отозвал лицензию у банка «Метрополь» с 18 ноября 2016 года. По данным ЦБ, организация при размещении денежных средств в активы низкого качества неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски, что привело к банкротству. Кроме того, «Метрополь» был вовлечен в проведение сомнительных трансакций.

Происшествия,Банк России,КБ "Метрополь",
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