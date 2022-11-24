В Крымске мужчина открыл стрельбу по людям возле торгового центра

В Крымске (Краснодарский край) возле торгового центра «Славянский» неизвестный открыл стрельбу по людям. По предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в краевой прокуратуре.

Отмечается, что на место происшествия выехал межрайонный прокурор.

В интернете получило вирусное распространение видео, на кадрах которого вооруженный ружьем мужчина прицеливается и производит выстрел, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что жертва злоумышленника уже предположительно была ранена. Вместе с тем, он продолжал стрелять.

По предварительным данным, в результате погиб один человек и один был ранен. Стрелявший мужчина покончил жизнь самоубийством.