В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
19 минут назад

Стали известны подробности стрельбы в Крымске

Lenta.ru

Стали известны подробности стрельбы в Крымске — мужчина сначала застрелил из ружья троих человек, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Стали известны подробности стрельбы в Крымске
Фото: телеграм-канал "112"телеграм-канал "112"

Отмечается, что накануне трагедии россиянин проиграл суд бывшей жене. После вынесения приговора он стал преследовать экс-супругу на улице, за нее заступился прохожий.

В Крымске мужчина открыл стрельбу по людям возле торгового центра

Тогда мужчина застрелил его, потом еще двух человек. После этого он приехал к дому сына и покончил с собой в салоне машины.

О стрельбе возле торгового центра «Славянский» в Крымске стало известно днем 24 ноября. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители