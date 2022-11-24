Экс-депутат обманул дольщиков на полмиллиарда рублей и получил 6 лет колонии

В Санкт-Петербурге осудили бывшего муниципального депутата Константина Крюкова, который обвинялся в мошенничестве в отношении дольщиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Установлено, что в 2011 году Крюков, будучи единственным членом ООО «ИСК «Константа»», приобрел земельные участки во Всеволжском районе и стал собирать средства с дольщиков на якобы последующее строительство домов. После обвиняемый выводил полученные от граждан деньги на собственные счета.