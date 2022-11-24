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4 часа назад

Экс-депутат Крюков обманул дольщиков на полмиллиарда рублей и получил 6 лет колонии

Газета.Ruиещё 1

В Санкт-Петербурге осудили бывшего муниципального депутата Константина Крюкова, который обвинялся в мошенничестве в отношении дольщиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Экс-депутат обманул дольщиков на полмиллиарда рублей и получил 6 лет колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установлено, что в 2011 году Крюков, будучи единственным членом ООО «ИСК «Константа»», приобрел земельные участки во Всеволжском районе и стал собирать средства с дольщиков на якобы последующее строительство домов. После обвиняемый выводил полученные от граждан деньги на собственные счета.

Всего Крюков обманул 173 россиян и похитил у них не менее 550 млн рублей. В результате суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Происшествия,Константин Крюков,
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