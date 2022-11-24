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3 часа назад

Причиной гибели парапланеристов на Кубани могли стать вихревые потоки

Газета.Ruиещё 1

Причиной падения параплана на Кубани могли стать вихревые потоки, из-за чего крыло накренилось и пилот не справился с управлением, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Названа возможная причина гибели парапланеристов на Кубани
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным Telegram-канала, в параплане находились пилот Сергей Сердюк и пассажир Иван Светашов, оба погибли. Летательный аппарат упал на припаркованный автомобиль BMW.

«Сергей Сердюк был опытным пилотом с восьмилетним стажем. Учебный полет вместе с пассажиром Иваном Светашовым выполнял не от клуба. У мужчин были все необходимые документы на полет», — говорится в сообщении.

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