Названа возможная причина гибели парапланеристов на Кубани

Причиной падения параплана на Кубани могли стать вихревые потоки, из-за чего крыло накренилось и пилот не справился с управлением, сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По данным Telegram-канала, в параплане находились пилот Сергей Сердюк и пассажир Иван Светашов, оба погибли. Летательный аппарат упал на припаркованный автомобиль BMW.
«Сергей Сердюк был опытным пилотом с восьмилетним стажем. Учебный полет вместе с пассажиром Иваном Светашовым выполнял не от клуба. У мужчин были все необходимые документы на полет», — говорится в сообщении.