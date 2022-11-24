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4 часа назад

Присяжные во второй раз признали российского блогера невиновным в убийстве

Lenta.ruиещё 1

В Ленинском районном суде Новосибирска присяжные признали 36-летнего блогера Анатолия Гомзякова невиновным в смерти своего подписчика Алексея Хребтова. Об этом сообщает портал NGS.RU со ссылкой на источник в суде.

Присяжные во второй раз признали блогера невиновным в убийстве
Фото: © РИА Новости / Павел Комаров© РИА Новости / Павел Комаров

Тревел-блогер Гомзяков во второй раз предстал перед судом по делу об убийстве 32-летнего маркетолога. Потерпевшего 2 апреля обнаружили под окнами высотного дома с повреждениями, характерными для падения с высоты. Обвиняемым в убийстве стал блогер, с которым Хребтов накануне распивал алкоголь. По версии обвинения, во время застолья россиянин ударил погибшего острым предметом в голову, а потом столкнул его с балкона. Однако суд присяжных в мае 2022 года оправдал фигуранта. Такое же решение вынесла коллегия и в этот раз.

Судья удалилась в совещательную комнату, решение будет озвучено утром 25 ноября.

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