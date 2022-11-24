Присяжные во второй раз признали блогера невиновным в убийстве

Тревел-блогер Гомзяков во второй раз предстал перед судом по делу об убийстве 32-летнего маркетолога. Потерпевшего 2 апреля обнаружили под окнами высотного дома с повреждениями, характерными для падения с высоты. Обвиняемым в убийстве стал блогер, с которым Хребтов накануне распивал алкоголь. По версии обвинения, во время застолья россиянин ударил погибшего острым предметом в голову, а потом столкнул его с балкона. Однако суд присяжных в мае 2022 года оправдал фигуранта. Такое же решение вынесла коллегия и в этот раз.