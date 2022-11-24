Россиянин случайно застрелил девятилетнего сына на охоте

В Тюменской области отец случайно застрелил девятилетнего сына на охоте. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел в деревне Малиново.

Фото: UNSPLASH UNSPLASH

40-летний мужчина пошел пострелять вместе с ребенком. В какой-то момент он заметил движение в лесу и выстрелил из охотничьего ружья ТОЗ-91. Когда он подошел поближе, то обнаружил мальчика с огнестрельным ранением головы и без сознания. Спасти его не удалось — пострадавший скончался до приезда врачей скорой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») — отца отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что родители ребенка характеризуются положительно, а в семье воспитывается еще один шестилетний мальчик.

Напомним, что 18 апреля в Северной Осетии 45-летний житель поселения Заманкул поссорился с односельчанином и решил застрелить его. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону обидчика, но по ошибке попал в своего 15-летнего сына, который скончался на месте.