В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
58 минут назад

Россиянин случайно застрелил девятилетнего сына на охоте

Никита Бородкин

В Тюменской области отец случайно застрелил девятилетнего сына на охоте. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел в деревне Малиново.

Россиянин случайно застрелил девятилетнего сына на охоте
Фото: UNSPLASHUNSPLASH

40-летний мужчина пошел пострелять вместе с ребенком. В какой-то момент он заметил движение в лесу и выстрелил из охотничьего ружья ТОЗ-91. Когда он подошел поближе, то обнаружил мальчика с огнестрельным ранением головы и без сознания. Спасти его не удалось — пострадавший скончался до приезда врачей скорой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») — отца отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что родители ребенка характеризуются положительно, а в семье воспитывается еще один шестилетний мальчик.

Напомним, что 18 апреля в Северной Осетии 45-летний житель поселения Заманкул поссорился с односельчанином и решил застрелить его. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону обидчика, но по ошибке попал в своего 15-летнего сына, который скончался на месте.

Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовные дела о покушении на убийство и причинении смерти по неосторожности.

Происшествия,Следственный комитет,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители