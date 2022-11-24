ФСБ заявила о предотвращении теракта на "Южном потоке"

ФСБ сообщила о предотвращении диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток» в Волгоградской области, который планировали совершить украинские спецслужбы Как пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, трубопровод используется для поставок газа в Турцию и Европу.

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Силовики задержали россиян, которые причастны к подготовке взрыва. Изъяты четыре магнитные мина, 4 кг пластида, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей, а также средства связи. В них сотрудники ФСБ обнаружили переписку с куратором из Украины и координаты мест подрыва.

Возбуждены уголовные дела о подготовке теракта, об участии в террористическом сообществе и его организации, а также о незаконном обороте взрывчатки.