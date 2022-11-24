ФСБ заявила о предотвращении теракта на "Южном потоке"

ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ . Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности <…> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - сообщили в ЦОС.

"Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта, - отметили в спецслужбе. - Изъяты 4 магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс. рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области".