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29 минут назад

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток"

ТАССиещё 11

ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ заявила о предотвращении теракта на "Южном потоке"
Фото: ТАССТАСС

"Федеральной службой безопасности <…> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - сообщили в ЦОС.

"Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта, - отметили в спецслужбе. - Изъяты 4 магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тыс. рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области".

Происшествия,ФСБ,
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