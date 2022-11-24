Экс-замначальника управления ГУМВД Москвы арестовали

Басманный суд Москвы арестовал экс-заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Вячеслава Фокина по делу об организации нелегальной миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Срок ареста установлен до 22 января.
Как стало известно на заседании, Фокин отрицает свою вину.
Позднее суд рассмотрит ходатайство об избрании ареста бывшему замглавы столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову и предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову. Следственный комитет (СК) обвиняет всех фигурантов по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).