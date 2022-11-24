Экс-замначальника управления ГУМВД Москвы арестовали

Басманный суд Москвы арестовал экс-заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Вячеслава Фокина по делу об организации нелегальной миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Срок ареста установлен до 22 января.

Как стало известно на заседании, Фокин отрицает свою вину.