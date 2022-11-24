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1 час назад

В Москве арестовали трех граждан Украины за подготовку теракта

Lenta.ruиещё 1

Лефортовский суд Москвы арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В Москве арестовали трех граждан Украины за подготовку теракта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна женщина и двое мужчин — Янина Акулов, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев будут находиться в СИЗО до 23 января 2023 года.

Известно, что фигурантов подозревают по статье о приготовлении к совершению теракта организованной группой и незаконном хранении оружия. Подробности дела пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что в Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт на складе горюче-смазочных материалов.

Происшествия,Дмитрий Сергеев,ФСБ,
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