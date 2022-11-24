В Москве арестовали трех граждан Украины за подготовку теракта

Лефортовский суд Москвы арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Одна женщина и двое мужчин — Янина Акулов, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев будут находиться в СИЗО до 23 января 2023 года.

Известно, что фигурантов подозревают по статье о приготовлении к совершению теракта организованной группой и незаконном хранении оружия. Подробности дела пока не разглашаются.