Блогера Некоглая выдворили из России

Гражданин Молдавии, блогер Некоглай (Николай Лебедев), который опубликовал пародию на российского военного, выдворен из России за миграционные нарушения. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.
"Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда", - сказал собеседник агентства.
В ожидании депортации блогер находился в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в поселке Сахарово в Подмосковье. После вступления в силу решения суда о его выдворении приставы открыли исполнительное производство.