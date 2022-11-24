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2 часа назад

Блогера Некоглая выдворили из России

ТАССиещё 5

Гражданин Молдавии, блогер Некоглай (Николай Лебедев), который опубликовал пародию на российского военного, выдворен из России за миграционные нарушения. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

"Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда", - сказал собеседник агентства.

В ожидании депортации блогер находился в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в поселке Сахарово в Подмосковье. После вступления в силу решения суда о его выдворении приставы открыли исполнительное производство.

Происшествия,Видео,Николай Лебедев,
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