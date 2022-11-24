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27 минут назад

Малькевич заявил, что украинские силовики казнили не менее 100 мирных жителей в Херсоне

Газета.Ruиещё 4

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич рассказал, что украинские военнослужащие совершили не менее 100 казней мирных жителей в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС.

В Херсоне заявили о казни не менее 100 мирных жителей
Фото: газета.ругазета.ру

«(В Херсоне — прим.ред.) как минимум 100 человек убито без суда и следствия», — заявил Малькевич.

По его информации, без вести пропали порядка 200 граждан.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил о массовых репрессиях военных Вооруженных сил Украины против мирных граждан, которые осуществляются на правом берегу Днепра.

Глава мониторинговой миссии по правам человека ООН на Украине Матильда Богнер в свою очередь рассказала, что миссия получила сведения о случаях казни и применения пыток в отношении пленных, которые были задержаны властями Украины.

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных

До этого РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне, еще 74 человека были вывезены в неизвестном направлении.

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