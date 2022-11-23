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7 часов назад

В Краснодаре мужчина разбил камнем 11 автомобилей на парковке

Газета.Ruиещё 1

Мужчина разбил 11 припаркованных автомобилей в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Его задержали на месте преступления.

В Краснодаре мужчина разбил камнем 11 автомобилей на парковке
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Поздней ночью наряд вневедомственной охраны получил сообщение, что во дворе многоквартирного дома на проспекте Чекистов неизвестный, предположительно камнем, наносит удары по припаркованным автомобилям. Мужчину задержали росгвардейцы с представителями частного охранного предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии опьянения. Злоумышленника передали полиции.

Ранее сообщалось, что столичная полиция задержала мужчину, который на автомобиле Honda Accord сбил инспектора ГИБДД.

Происшествия,Росгвардия,ГИБДД,
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