В Краснодаре мужчина разбил камнем 11 автомобилей на парковке

Мужчина разбил 11 припаркованных автомобилей в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Его задержали на месте преступления.
"Поздней ночью наряд вневедомственной охраны получил сообщение, что во дворе многоквартирного дома на проспекте Чекистов неизвестный, предположительно камнем, наносит удары по припаркованным автомобилям. Мужчину задержали росгвардейцы с представителями частного охранного предприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина находился в состоянии опьянения. Злоумышленника передали полиции.
Ранее сообщалось, что столичная полиция задержала мужчину, который на автомобиле Honda Accord сбил инспектора ГИБДД.