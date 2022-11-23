Суд на полгода продлил арест экс-депутату Яшину

Мещанский суд Москвы в среду продлил на полгода арест бывшему муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину, обвиняемому в дискредитации Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить Яшину И. В. меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 10 мая 2023 года", - огласила решение судья Оксана Горюнова.

Во вторник началось первое заседание по существу дела экс-депутата. Гособвинитель потребовал продлить подсудимому арест. Он мотивировал это, в том числе тем, что у Яшина есть доля в квартире на территории Болгарии, а значит он может уехать за рубеж.

Яшин в свою очередь заявил, что возражает против продления ареста. Депутат сообщил, что уехал из страны, если бы хотел. Яшин предложил отпустить его под залог в 5 млн 100 тыс. рублей - на 100 тыс. больше, чем штраф по его статье.

Илья Яшин обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти"). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от до 5 до 10 лет либо штраф до 5 млн руб. Поводом для возбуждения Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела по статье о распространении дезинформации о ВС РФ стало то, что 7 апреля Яшин в прямом эфире на своем YouTube-канале говорил про убийства мирных жителей в Буче.