В ФСБ сообщили о предотвращении диверсий в Воронежской области

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства предотвратили попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области . Согласно пресс-релизу силовой структуры, диверсия подготавливалась сторонниками украинских националистов. В ходе операции злоумышленники были убиты. Об этом пишет РИА «Новости».

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», – сказано в заявлении ФСБ.

Утверждается, что злоумышленники состояли в «законспирированной ячейке сторонников украинской националистической идеологии». Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет. В ходе операции были изъяты два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.