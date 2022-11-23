Кибермошенники похитили у россиян почти четыре миллиарда рублей

Кибермошенники похитили у клиентов российских банков в третьем квартале на 24 процента больше денег, чем годом ранее, — почти четыре миллиарда рублей, говорится на сайте ЦБ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В третьем квартале Банк России инициировал блокировку 3932 противоправных сайтов, а за девять месяцев — более 10 тысяч. Это почти на 68 процента больше, чем годом ранее. Доля возврата средств оказалась всего 3,4 процента (134,3 миллиона рублей) от общей суммы хищений.

Регулятор инициировал также блокировку более 280 тысяч телефонных номеров, которые использовались для мошеннических действий. Это превышает аналогичный показатель прошлого года в 10 раз.