На двойника Верки Сердючки напали после концерта

Двойник Верки Сердючки Дворецкий пожаловался на попытку избиения после концерта

Фото: Официальная страница Сергея Дворецкого Вконтакте Официальная страница Сергея Дворецкого Вконтакте

Шоумен Сергей Дворецкий, более 15 лет пародирующий Верку Сердючку, пожаловался на попытку избиения после концерта в одном из российских городов. В разговоре с NEWS.ru артист признался, что ему пришлось усилить охрану из-за зрителей, которые «подкарауливают» его после выступлений и обвиняют двойника Сердючки в том, что он говорит «гадости про Россию».

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По словам Сергея Дворецкого, после начала специальной военной операции России на Украине работать в стране в образе Верки Сердючки «стало тяжело». Зрители ассоциируют двойника с оригиналом, поддержавшим Украину певцом Андреем Данилко, и обвиняют пародиста в том, что он говорит «гадости про Россию».

Если зритель подвыпил, он особенно не разбирается, какая перед ним Сердючка — настоящая или нет. Выскакивали на сцену и начинали выяснять отношения со мной: почему Сердючка говорит гадости в адрес России. Подкарауливали и после концерта пытались побить. Приходилось вмешиваться охранникам — охрану пришлось усилить, — рассказал исполнитель.

Дворецкий отметил, что в России по-прежнему есть люди, желающие пригласить двойника Сердючки на свадьбу или празднование дня рождения. Однако сотрудников МВД и военных среди заказчиков таких мероприятий, по словам артиста, нет.

Военнослужащие, полицейские резко реагируют, если отдыхают в ресторане, и тут выхожу я в образе Сердючки. Не угрожают, предельно жестко требуют: «Уберите ее со сцены», — отметил Сергей Дворецкий.