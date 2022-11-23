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9 часов назад

Директор сгоревшего в Москве цветочного склада признала вину

Говорит Москва

Анна Мачелюк созналась в том, что не установила систему пожарной безопасности.

Директор сгоревшего в Москве цветочного склада признала вину
Фото: МЧС МосквыМЧС Москвы

Это следует из материалов дела, оглашённых в Дорогомиловском суде, сообщает ТАСС. На процессе также стало известно, что женщина начала выплату компенсаций семьям пострадавших, переведя им 500 тысяч рублей.

Ранее Мачелюк предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ей грозит до десяти лет колонии.

20 ноября в здании складских помещений на Комсомольской площади произошёл пожар. Погибли семь человек.

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