Директор сгоревшего в Москве цветочного склада признала вину

Анна Мачелюк созналась в том, что не установила систему пожарной безопасности.
Это следует из материалов дела, оглашённых в Дорогомиловском суде, сообщает ТАСС. На процессе также стало известно, что женщина начала выплату компенсаций семьям пострадавших, переведя им 500 тысяч рублей.
Ранее Мачелюк предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ей грозит до десяти лет колонии.
20 ноября в здании складских помещений на Комсомольской площади произошёл пожар. Погибли семь человек.