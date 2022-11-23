В Белгородской области заявили об обстреле села

Село Устинка в Белгородском районе Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Снаряды повредили одно частное домовладение и линии электропередачи. Из-за этого без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка. На место выехали оперативные и аварийные службы. Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине ВСУ неоднократно обстреливали территорию Белгородской области. В частности, 18 ноября при атаке по Устинке погиб 80-летний мужчина, который находился во дворе в момент прилета первых снарядов.