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12 часов назад

В Белгородской области заявили об обстреле села

Никита Бородкин

Село Устинка в Белгородском районе Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительной информации, пострадавших нет.

В Белгородской области заявили об обстреле села
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снаряды повредили одно частное домовладение и линии электропередачи. Из-за этого без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка. На место выехали оперативные и аварийные службы. Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине ВСУ неоднократно обстреливали территорию Белгородской области. В частности, 18 ноября при атаке по Устинке погиб 80-летний мужчина, который находился во дворе в момент прилета первых снарядов.

22 ноября при обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Снаряды также попали по территории госпиталя ветеранов войн — пострадавших среди пациентов и персонала нет.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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