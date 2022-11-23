Житель Тулы напал с ножом на сотрудника полиции

Уголовное дело возбудили в отношении 52-летнего жителя Тулы, который ранил ножом сотрудника полиции, прибывшего на вызов. Полицейский применил табельное оружие, ранив злоумышленника в ногу, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 22 ноября сотрудники полиции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних прибыли в квартиру одного из домов на улице Бондаренко из-за сообщений о плаче ребенка. Отец мальчика находился в состоянии алкогольного опьянения, после просьбы инспектора расписаться в объяснении, он взял кухонный нож.
"Стражи порядка потребовали прекратить противоправные деяния, однако злоумышленник напал на них. Сотрудник полиции применил табельное оружие, произведя ему выстрел в ногу", - отметили в пресс-службе.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, сотрудник полиции получил ножевое ранение кисти левой руки. Нападавшему оказали первую помощь, после чего передали прибывшей бригаде скорой помощи. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.