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12 часов назад

Житель Тулы напал с ножом на сотрудника полиции

ТАССиещё 3

Уголовное дело возбудили в отношении 52-летнего жителя Тулы, который ранил ножом сотрудника полиции, прибывшего на вызов. Полицейский применил табельное оружие, ранив злоумышленника в ногу, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

Житель Тулы напал с ножом на сотрудника полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 22 ноября сотрудники полиции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних прибыли в квартиру одного из домов на улице Бондаренко из-за сообщений о плаче ребенка. Отец мальчика находился в состоянии алкогольного опьянения, после просьбы инспектора расписаться в объяснении, он взял кухонный нож.

"Стражи порядка потребовали прекратить противоправные деяния, однако злоумышленник напал на них. Сотрудник полиции применил табельное оружие, произведя ему выстрел в ногу", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, сотрудник полиции получил ножевое ранение кисти левой руки. Нападавшему оказали первую помощь, после чего передали прибывшей бригаде скорой помощи. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Происшествия,Следственный комитет,
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