Житель Тулы напал с ножом на сотрудника полиции

Уголовное дело возбудили в отношении 52-летнего жителя Тулы, который ранил ножом сотрудника полиции, прибывшего на вызов. Полицейский применил табельное оружие, ранив злоумышленника в ногу, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области .

"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 22 ноября сотрудники полиции вместе с инспектором по делам несовершеннолетних прибыли в квартиру одного из домов на улице Бондаренко из-за сообщений о плаче ребенка. Отец мальчика находился в состоянии алкогольного опьянения, после просьбы инспектора расписаться в объяснении, он взял кухонный нож.