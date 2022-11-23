В Петербурге врач-эпидемиолог обвинила коллегу в изнасиловании

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в изнасиловании 29-летней девушки, работавшей врачом-эпидемиологом. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

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Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 ноября 2022 года в Выборгском районе. Девушка была в гостях у знакомых, но там к ней начал домогаться ее коллега. После того как она отказала ему, мужчина надругался над ней.

Врач обратилась с заявлением в правоохранительные органы — подозреваемого задержали рано утром в той же квартире.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.