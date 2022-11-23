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1 час назад

Bloomberg: сотни рабочих главного завода Apple в Китае подрались с охранниками

Газета.Ru

Сотни рабочих на главном заводе Apple по производству iPhone в китайском Чжэнчжоу подрались с сотрудниками службы безопасности из-за сохранения жестких ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Видео массовой драки опубликовало агентство Bloomberg.

Сотни рабочих завода Apple подрались с охранниками
Фото: соцсетисоцсети

Рабочие завода Foxconn подрались с охранниками, одетыми в белые защитные костюмы для подавления вспышки ковида. По словам очевидцев, число сотрудников службы безопасности превышало число работников предприятия.

Также в других роликах очевидцев событий несколько человек в белых костюмах избили палками лежащего на земле человека. После этого группы людей начали пробиваться через баррикады, установленные охранниками. В конце одного из роликов несколько рабочих окружили полицейскую машину и начали раскачивать ее.

По данным агентства, протесты начались из-за невыплаты заработной платы и опасений распространения коронавируса в связи с запретом покидать территорию фабрики. Несколько рабочих были ранены, и на место происшествия приезжали дополнительные отряды полиции, добавил источник.

«Я действительно боюсь этого места, теперь мы все можем быть заражены коронавирусом», — говорит рабочий в одном из роликов по версии Bloomberg. «Вы посылаете нас на смерть», — добавил другой сотрудник предприятия Foxconn в общении с менеджером предприятия.

В начале ноября завод Foxconn в Чжэнчжоу, который имеет неофициальное название «Айфон-сити» из-за производства большого числа смартфонов iPhone, закрыли на локдаун из-за роста числа заражений коронавирусом. Перед этим рабочие уже около месяца жили и работали внутри территории завода, однако с ноября требования стали еще более жесткими.

Вскоре после появления информации о проблемах на заводе в Apple официально подтвердили перебои в поставках новых iPhone из-за ограничений по борьбе с пандемией коронавируса, введенных властями Китая. Компания из Купертино обычно крайне редко делает публичные заявления, касающиеся поставок ее гаджетов.

Происшествия,Apple,
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