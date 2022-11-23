В центре Москвы произошел пожар в здании резиденции посла Алжира. Об этом сообщает ТАСС.

«На улице Спиридоновка произошел пожар в здании резиденции посла Алжира», - сказал источник в экстренных службах.

По данным служб, огонь распространился на втором этаже, оттуда из двух окон валил густой серый дым. Задымление наблюдалось и в районе кровли. Уточняется, что здание газифицировано. Людей в момент ЧП внутри не было.

Прибывшим пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара устанавливается. Также уточняются все обстоятельства и причины происшествия. В настоящий момент информации о пострадавших нет.