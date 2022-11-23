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58 минут назад

В Москве загорелась резиденция посла Алжира

Елена Прошина

В центре Москвы произошел пожар в здании резиденции посла Алжира. Об этом сообщает ТАСС.

«На улице Спиридоновка произошел пожар в здании резиденции посла Алжира», - сказал источник в экстренных службах.

По данным служб, огонь распространился на втором этаже, оттуда из двух окон валил густой серый дым. Задымление наблюдалось и в районе кровли. Уточняется, что здание газифицировано. Людей в момент ЧП внутри не было.

Прибывшим пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара устанавливается. Также уточняются все обстоятельства и причины происшествия. В настоящий момент информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в трехэтажном здании хостела в деревне Дубровки в Солнечногорском районе Московской области произошел пожар. Как сообщил представитель экстренных служб, загорелась кровля хостела. В настоящее время возгорание локализовано на площади 360 кв. м.

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