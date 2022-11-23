«На улице Спиридоновка произошел пожар в здании резиденции посла Алжира», - сказал источник в экстренных службах.
По данным служб, огонь распространился на втором этаже, оттуда из двух окон валил густой серый дым. Задымление наблюдалось и в районе кровли. Уточняется, что здание газифицировано. Людей в момент ЧП внутри не было.
Прибывшим пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара устанавливается. Также уточняются все обстоятельства и причины происшествия. В настоящий момент информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в трехэтажном здании хостела в деревне Дубровки в Солнечногорском районе Московской области произошел пожар. Как сообщил представитель экстренных служб, загорелась кровля хостела. В настоящее время возгорание локализовано на площади 360 кв. м.