СМИ раскрыли подробности о взорвавшихся в Иерусалиме бомбах

Бомбы, взорвавшиеся в Иерусалиме утром, 23 ноября, были начинены гвоздями. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, взрывные устройства привели в действие дистанционно.

В Сети также распространяются кадры момента одного из взрывов — он прогремел почти сразу после того, как от остановки отъехал заполненный людьми автобус.

Напомним, что утром 23 ноября в Иерусалиме взорвались две бомбы. Первая сработала возле Центрального автовокзала, а другая — через несколько минут возле перекрестка Рамон в северной части города. По последней информации, всего пострадали 20 человек. Один скончался, еще двое находятся в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом.