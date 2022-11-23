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2 часа назад

Взрыв прогремел в многоэтажке российского города

Никита Бородкин

В Новосибирске в многоэтажке на улице Титова взорвался баллон с газом. Как сообщает НГС, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы — у него диагностировали перелом ноги и многочисленные ожоги.

Взрыв прогремел в многоэтажке российского города
Фото: ТАССТАСС

По словам очевидцев, пострадавшие были рабочими, которые ремонтировали холодильник в квартире на седьмом этаже. Из дома также эвакуировали 20 человек, в том числе пятеро детей.

Сейчас жильцам разрешили вернуться в свои квартиры — перекрытия в доме не повреждены. Подробности происшествия выясняются.

В Подмосковье загорелся хостел

Напомним, что 19 ноября взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в поселке Тымовское Сахалинской области. В результате происшествия обрушились перекрытия в одном из подъездов дома. Погибли 10 человек, среди них четыре ребенка.

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