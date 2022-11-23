Взрыв прогремел в многоэтажке российского города

В Новосибирске в многоэтажке на улице Титова взорвался баллон с газом. Как сообщает НГС, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы — у него диагностировали перелом ноги и многочисленные ожоги.

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По словам очевидцев, пострадавшие были рабочими, которые ремонтировали холодильник в квартире на седьмом этаже. Из дома также эвакуировали 20 человек, в том числе пятеро детей.

Сейчас жильцам разрешили вернуться в свои квартиры — перекрытия в доме не повреждены. Подробности происшествия выясняются.