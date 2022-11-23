Пожар произошел в хостеле в Солнечногорском районе Московской области. Горит кровля, информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, пожар произошел в здании, расположенном в деревне Дубровки в Солнечногорском районе. Как сообщил представитель экстренных служб, огонь охватил всю кровлю хостела.

«На улице Аэропортовская в деревне Дубровки горит кровля хостела», - сказал источник, добавив, что информация о масштабах пожара и пострадавших уточняется.