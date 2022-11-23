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2 часа назад

Пожар произошел в хостеле в Подмосковье

Елена Прошина

Пожар произошел в хостеле в Солнечногорском районе Московской области. Горит кровля, информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, пожар произошел в здании, расположенном в деревне Дубровки в Солнечногорском районе. Как сообщил представитель экстренных служб, огонь охватил всю кровлю хостела.

«На улице Аэропортовская в деревне Дубровки горит кровля хостела», - сказал источник, добавив, что информация о масштабах пожара и пострадавших уточняется.

Ранее пожар произошел в хостеле в Оренбурге. Возгорание удалось потушить спустя час. ЧП произошло в девятиэтажном здании на Шарлыкском шоссе. Возгорание зафиксировано в одном из помещений на четвертом этаже. Жители хостела эвакуировались самостоятельно. В ликвидации пожара участвовали 29 спасателей и были задействованы 12 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

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