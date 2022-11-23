Число пострадавших при землетрясении в Турции увеличилось

Число пострадавших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 46 человек. Об этом со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции около четырех утра. Его эпицентр был расположен в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Изначально сообщалось, что травмы в результате подземных толчков получили 22 человека.

Однако, по данным AFAD, число пострадавших уже выросло до 46.

«Тридцать семь из них в Дюздже, шестеро пострадали в Зонгулдаке, по одному в Стамбуле, Болу и Сакарье», - сообщает телеканал TRT.