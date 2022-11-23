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2 часа назад

Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 46

Мария Иванова

Число пострадавших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 46 человек. Об этом со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) пишет РИА Новости.

Число пострадавших при землетрясении в Турции увеличилось
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции около четырех утра. Его эпицентр был расположен в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Изначально сообщалось, что травмы в результате подземных толчков получили 22 человека.

Однако, по данным AFAD, число пострадавших уже выросло до 46.

«Тридцать семь из них в Дюздже, шестеро пострадали в Зонгулдаке, по одному в Стамбуле, Болу и Сакарье», - сообщает телеканал TRT.

По предварительной информации, жертв землетрясения нет. В школах региона на один день отменены занятия.

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