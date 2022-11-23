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2 часа назад

Мужчина выстрелил в российского полицейского во время ссоры и сбежал

Lenta.ruиещё 3

Под Петербургом 54-летний мужчина стрелял в майора полиции. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина выстрелил в полицейского во время ссоры и сбежал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, ночью 23 ноября в мини-гостинице «Нева» произошла ссора между постояльцами. Тогда фигурант несколько раз выстрелил в правоохранителя, после чего уехал на черном BMW с гражданской женой.

Сейчас нападавшего разыскивают: объявлен план «Перехват». Потерпевшего госпитализировали с множественными ранениями, в том числе в голову.

Ранее стало известно, что дело о посягательстве на жизнь сотрудника возбудили из-за убийства полицейского в Грозном.

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