Мужчина выстрелил в полицейского во время ссоры и сбежал

Под Петербургом 54-летний мужчина стрелял в майора полиции. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, ночью 23 ноября в мини-гостинице «Нева» произошла ссора между постояльцами. Тогда фигурант несколько раз выстрелил в правоохранителя, после чего уехал на черном BMW с гражданской женой.
Сейчас нападавшего разыскивают: объявлен план «Перехват». Потерпевшего госпитализировали с множественными ранениями, в том числе в голову.
Ранее стало известно, что дело о посягательстве на жизнь сотрудника возбудили из-за убийства полицейского в Грозном.