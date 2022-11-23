СМИ сообщили о втором взрыве в Иерусалиме

В Иерусалиме вскоре после взрыва у автобусной станции поступило сообщение о взрыве в автобусе недалеко от места ЧП. Об этом пишет РИА Новости.

Есть ли пострадавшие в результате взрыва в автобусе, пока неизвестно. Ранее сообщалось о взрыве рядом с центральной автобусной остановкой. По предварительным данным, пострадало десять человек. Среди пострадавших один человек находится в критическом состоянии. Полиция Израиля изучает различные версии взрыва, в том числе теракт.

«Причина взрыва до сих пор неизвестна, израильская полиция расследует несколько возможных версий, включая возможность теракта», - сообщают местные издания.