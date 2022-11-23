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3 часа назад

В Иерусалиме прогремел взрыв

Елена Прошина

На въезде в Иерусалим произошел взрыв. Отмечается, что есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kan.

Как уточняется, взрыв произошел рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме. Местные СМИ сообщают о большом количестве пострадавших. По данным медиков, в результате взрыва пострадали от семи до десяти человек, у них ранения различной степени тяжести. Им оказывается неотложная помощь. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По данным портала Israelan, вероятно, сработало взрывное устройство. Однако в настоящее время причина взрыва выясняется.

Ранее неизвестные открыли стрельбу неподалеку от Стены Плача, пострадали семь человек, из них двое находились в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести. Стрельба велась по автобусу на дороге возле Западной стены.

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