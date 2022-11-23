На въезде в Иерусалим произошел взрыв. Отмечается, что есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kan.

Как уточняется, взрыв произошел рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме. Местные СМИ сообщают о большом количестве пострадавших. По данным медиков, в результате взрыва пострадали от семи до десяти человек, у них ранения различной степени тяжести. Им оказывается неотложная помощь. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По данным портала Israelan, вероятно, сработало взрывное устройство. Однако в настоящее время причина взрыва выясняется.