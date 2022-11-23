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3 часа назад

Правоохранители изъяли у россиянина останки двух амурских тигров и боеприпасы

Lenta.ru

В Приморье 54-летний житель села Верхний Перевал стал фигурантом уголовного дела о добыче особо ценных диких животных и хранении взрывных веществ. Об этом в среду, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

У россиянина изъяли останки амурских тигров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Преступление выявили сотрудники погрануправления ФСБ. Правоохранители обнаружили на территории частного домовладения гранату, патроны, а также шкуру, кости и череп.

Экспертиза показала, что изъятые останки принадлежат двум особям занесенного в Красную книгу амурского тигра. Сумма экологического ущерба от убийства двух зверей составила пять миллионов рублей.

18 ноября сообщалось, что в Иркутской области браконьеры получили сроки за убийство медведицы и медвежат.

Происшествия,ФСБ,
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